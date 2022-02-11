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СЬОГОДНІ Новини України

Ворогу краще відступити: як готують загони територіальної оборони в України (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 11:24
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Людей, які йдуть до лав територіальної оборони, навчають захищати країну

В Україні повним ходом йде формування загонів територіальної оборони. У разі війни добровольці стануть важливою ланкою національного опору. Насамперед — це захист стратегічних об'єктів, прикриття для розгортання регулярних військ та багато інших важливих функцій. Подібні загони існують у країнах НАТО. І там готові ділитись досвідом.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Формування територіальної оборони

Україна буде чинити опір. Вже до 15 лютого по всій країні завершать формування сил територіальної оборони. Те, що починалось як волонтерський рух — нині стало завданням держави. Зараз територіальна оборона — це ключова ланка національного спротиву. Інтенсивні навчання в Києві тривають ще з минулого року. Наразі мережу розгортають по всій країні, а саме 25 бригад в яких об'єднають 150 батальйонів. Тренуються щосуботи.

"Для новачків – це більше ознайомче заняття. Ми в них вкладаємо знання, поводження зі зброєю, рухи зі зброєю", — каже старший лейтенант Андрій Півторак.

Сили територіальної оборони розгортають не лише у столиці. У селі Велетенському Херсонської області приміщення вже готові до роботи. Зараз тут здатні розмістити до 60 добровольців.Тепер справа за малим — зібрати та навчити людей.

"Ми дивимося на що людина здатна, що вміє, що може робити з цивільної професії. Якщо людина на теперішній час у складі такого формування невеликого, який не зовсім відповідає своїм здібностям, то ми цій людині пропонуємо стати у військовий резерв", — каже командир військової частини А7360 Дмитро Кузьменко.

Територіальна оборона в інших країнах

Сили територіальної оборони, які зараз у нас активно розгортаються, давно існують в багатьох країнах НАТО. В Прибалтиці пильно стежать за подіями в Україні. І розуміють всі можливі наслідки агресивної політики Кремля.

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"Ми пам'ятаємо про бойові дії в Чечні, анексію Криму. Ми не стверджуємо, що війна точно буде. Утім, ми тренуємося, щоб бути впевненими у власній безпеці", — каже іноземний військовий.

У мирний час добровольці лише зрідка беруть участь у навчаннях. А так працюють собі на своїх роботах. Мобілізувати добровольців можуть тільки за умови війни. Тоді кожен буде мати від 2 до 6 годин, щоб зайняти свою позицію.

У сусідній Польщі сили територіальної оборони розгортають з 2015 року. Починали з 8 тисяч осіб, а вже поточного року планують довести цю кількість до 50 тисяч.

"Ми проводимо тактичні тренування, кожен з нас, щоб знати як діяти у разі потреби", — каже польський військовий.

Яке завдання територіальної оборони?

Якщо раптом війна, тероборона прикриватиме розгортання основних бойових сил. Буде охороняти стратегічні об'єкти та допомагати населенню. В Україні у разі збройної агресії Росії до лав територіальної оборони готові прийняти 130 тисяч добровольців. Кожен з яких отримає форму та зброю.

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"Найважливіше, що отримує людина в разі приєднання до тероборони – це конкретне своє місце в строю і підготовку до тих чи інших завдань", — зазначив голова ради резервістів 112 бригади тероборони Антон Голобородько.

В Україні на рівні закону передбачена грошова винагорода на час зборів та вишколу. За добровольцями зберігається місце роботи та зарплата. Престиж та повага в суспільстві в законі не прописана. Але її відчує кожен.

Загроза російської агресії

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