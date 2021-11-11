Все больше красных зон и тысячи заболевших в сутки: как Украина справляется с эпидемией

В Украине растет количество новых случаев коронавирусной инфекции. В стране вводят все больше новых правил, а для нарушителей карантина существуют строгие проверки. Сайт "Сегодня" узнал, сколько человек заражается в сутки, а также какое количество привитых на данный момент.
Статистика COVID-19 в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1550, медработников – 529.
За прошлые сутки госпитализировали 4778 человек, кроме того, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.
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Что с вакцинацией
Общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины – 11 млн 844 тыс. 728 (28,65%).
Количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации – 8 млн 284 тыс. 545 (20,04%).
Всего вакцинаций 20 млн 129 тыс. 273 (общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).
В Украине осталось только три желтые области
Большинство регионов в данный момент в красной зоне карантина. При этом в желтой зоне, по состоянию на 11 ноября, остаются три области, в оранжевой – пять, остальные регионы "красные".
Желтая зона:
- Закарпатская,
- Кировоградская,
- Тернопольская область.
Самая сложная ситуация с занятостью кроватей с кислородом в Донецкой области – 83,1% (при норме менее 65%). Уровень госпитализаций почти вдвое превышает норму в Николаевской и Хмельницкой областях. А самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области.
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