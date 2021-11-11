Дедалі більше "червоних зон" та тисячі хворих на добу: як Україна справляється з епідемією

За весь час 3 млн 155 тис. 519 чоловік заразилися небезпечним вірусом, летальних випадків – 74 тис. 857

Кількість нових випадків коронавірусу зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної інфекції. У країні вводять дедалі більше нових правил, а для порушників карантину є суворі перевірки. Сайт "Сьогодні" дізнався, скільки людина заражається на добу, а також скільки прищеплених на цей момент.

Статистика COVID-19 в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1550, медпрацівників – 529.

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Минулої доби госпіталізували 4778 чоловік, крім цього, зафіксували 652 летальні випадки. Одужали 18 896 чоловік.

Дані за останню добу / Фото: Минздрав

Що із вакцинацією

Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини – 11 млн 844 тис. 728 (28,65%).

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Кількість людей, які отримали всі дози, прописані протоколом вакцинації – 8 млн 284 тис. 545 (20,04%).

Усього вакцинацій 20 млн 129 тис. 273 (загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).

Статистика використання вакцин в Україні / Фото: Міністерство фінансів України

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В Україні залишилося лише три жовті області

Більшість регіонів на зараз у "червоній" зоні карантину. При цьому у "жовтій зоні", станом на 11 листопада, залишаються три області, в "помаранчевій" – п'ять, решта регіонів "червоні".

"Жовта зона":

Закарпатська,

Кіровоградська,

Тернопільська область.

Найскладніша ситуація із завантаженістю ліжок із киснем у Донецькій області – 83,1% (при нормі менше 65%). Рівень госпіталізацій майже вдвічі перевищує норму у Миколаївській та Хмельницькій областях. А найвищий рівень захворюваності на Сумщині.

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