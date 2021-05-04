Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ

Крымнашист Баста приехал в Киев, в Одессе горел ресторан, а Билл Гейтс объявил о разводе и другие важные события

Вечером в центре Одессы горел ресторан, а в киевском заведении заметили поддержавшего оккупацию Крыма российского рэпера Басту. К ночи стало известно о разводе четы Гейтсов. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Развод Билла Гейтса

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Основатель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей супругой Мелиндой после 27 лет брака, поскольку они "больше не верят, что могут расти вместе как пара". Об этом пока еще супруги официально объявили в Twitter.

Заявление США и Британии об агрессии России

Соединенные Штаты и Великобритания придерживаются общей позиции в отношении агрессии России против Украины и последней эскалации у украинских границ. Обе страны намерены привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия.

Крымнашист Баста в Киеве

В Киевском ресторане заметили российского рэпера Басту, который числится в базе сайта "Миротворец" и которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма и отрицания агрессии России.

Пожар в одесском ресторане

В центре Одессы горело здание возле оперного театра, в котором расположены ресторан "Щастье" и отель "Пале-Рояль". Возгорание произошло на летней террасе ресторана, заполненной людьми.

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Обрушение моста во Львовской области

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На трассе Львов – Луцк возле села Гаек обрушился мост через Западный Буг, проезд по дороге полностью заблокирован. Как оказалось, мост находился в аварийном состоянии годами, на что обращали внимание властей местные жители.