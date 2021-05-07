Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ

Реальная смертность от СOVID значительно выше, а Джо Байден может приехать в Украину в этом году – и другие важные новости

Байден таки может приехать в Украину в этом году, а НАТО потренируются защищать союзников на масштабных военных учениях. В Киеве же очередной курьер устроил гонки с полицией. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Масштабные учения НАТО

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Североатлантический альянс проведет масштабные военные учения Steadfast Defender 2021 с 20 мая по 22 июня, в которых будут задействованы около 9 тысяч военных 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы. Войска будут развернуты от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии.

Осторожно – курьер

В Киеве в ночь на 7 мая курьер одной из служб доставки без прав и под наркотиком на мопеде пытался убежать от патрульной полиции. При этом он мчался по тротуару, а полицейским даже пришлось сделать несколько выстрелов. Погоня попала на видео.

Реальная смертность от COVID-19

Согласно последним данным американских исследователей, из-за пандемии COVID-19 в мире умерли почти 7 млн людей, что вдвое больше, чем официально считается. Многие смерти от коронавируса попросту не регистрируются.

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Визит Байдена в Украину

В ходе встреч главы Госдепа Энтони Блинкена с украинским руководством 6 мая обсуждалась и встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, и она может произойти уже в этом году – в ОПУ не исключают визита американского президента в Украину.

Смерть на Донбассе

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Ночью стало известно о смерти второго украинского военного за сутки на Донбассе в результате обстрела позиций Объединенных сил вечером 6 мая.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией