Все говорят. Зеленский вылетел в США, а Кухарчук порезал себе вены – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

О чем говорят и что обсуждают украинцы в понедельник, 30 августа, – в подборке "Сегодня"

Слева на фото президент Владимир Зеленский, а справа - ветеран АТО Дмитрий Кухарчук. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 30 августа, аэропорт Кабула обстреляли ракетами, а ветеран АТО Дмитрий Кухарчук порезал себе вены под отделением полиции. Также президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США на встречу с коллегой Джо Байденом.

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Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.

Обстрел аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула атаковали ракетами, сообщили представители США. Их перехватила система противовоздушной обороны.

Всего было выпущено пять ракет. Пока неизвестно, все ли они были сбиты. Также нет информации о жертвах и пострадавших.

Доллар и евро рванули вверх – курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 30 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,93 грн;

1 евро – 31,66 грн;

1 злотый – 6,91 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

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По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара взлетел на 16 копеек. Евро также выросло в цене, подорожав на 15 копеек. Злотые и рубли подорожали, но незначительно – на 3 и 2 копейки соответственно.

Кухарчук порезал себе вены под отделением полиции

Сегодня около отделения столичной полиции, где проходит допрос по делу хулиганских действий на акции под Офисом президента 14 августа, Дмитрий Кухарчук порезал себе вены. Как сообщает корреспондент "Сегодня", ему вызвали скорую помощь.

Зеленский вылетел в США на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа вылетел в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Спикер украинского лидера отметил, что встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября, однако он решил перед переговорами провести ряд важных встреч.

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"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум "Талибана" – или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим – и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме", – рассказал Никифоров.

Он добавил, что "украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны".

Кроме того, по словам Никифорова, программа визита Зеленского в США также полностью поменялась.

В Киеве затопило метро

В Киеве, где в воскресенье из-за мощного ливня затопило несколько районов города, вода потоками заливала и метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. При этом ранее сообщалось, якобы на работе поездов это не отразилось.

О настоящем потопе в метро свидетельствуют публикуемые в Сети видео очевидцев.