Все говорят. Нашествие змей и матч Украины с Россией – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

86-летняя жительница села Пятигорское бродила в лесу три дня, а также как себя вести, если увидели гадюку – что еще обговаривали 24 июня

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 24 июня, украинцы больше всего обсуждали предложение россиян нашей сборной сыграть матч, атаку змей, а также поисковую операцию пенсионерки в лесу Харьковской области.

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Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости дня.

Пенсионерка потерялась в лесу

Харьковская бабушка оказалась крепким орешком – выжила без еды и воды в лесу. Фото: коллаж "Сегодня"

Бабушка три дня бродила по лесам Харьковской области без еды и воды.

Поиски длились даже в ночное время и, к счастью, увенчались успехом – когда женщину нашли, она была очень уставшая и находилась в состоянии изнеможения. Ей была немедленно оказана медицинская помощь.

Россияне предложили сборной Украины сыграть матч

Россия vs Украина / Фото: Reuters

Депутат соседнего государства переживает за российский футбол и хочет сравнить силу своей сборной с украинской – предлагает сыграть товарищеский матч.

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"Для того, чтобы понять, кто сильнее – Россия или Украина, – надо организовать товарищеский матч. Не стоит их сравнивать: российская сборная не в самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-лиге", – говорит член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Нашествие змей в Украине

В Украине нашествие змей. По состоянию на 7 июня 2021 года зарегистрировано 22 обращения за медицинской помощью, связанной с укусами змей.

Сайт "Сегодня" рассказал, что делать, если вы встретили гадюку на своем пути.

Ранее мы писали, что в Харькове местная жительница нашла змею в своей квартире. Ее ловили полицейские.