Усі говорять. Нашестя змій і матч України з Росією – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

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У четвер, 24 червня, українці найбільше обговорювали пропозицію росіян нашої збірної зіграти матч, атаку змій, а також пошукову операцію пенсіонерки в лісі Харківської області.
Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.
Пенсіонерка загубилася в лісі
Бабуся три дні бродила по лісах Харківської області без їжі і води.
Пошуки тривали навіть в нічний час і, на щастя, увінчалися успіхом – коли жінку знайшли, вона була дуже втомлена і перебувала в стані знемоги. Їй була негайно надана медична допомога.
Росіяни запропонували збірній України зіграти матч
Депутат сусідньої держави переживає за російський футбол і хоче порівняти силу своєї збірної з українською – пропонує зіграти товариський матч.
"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший – Росія чи Україна, – треба організувати товариський матч. Не варто їх порівнювати: російська збірна не в найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть в більшості своїй виступати в Прем'єр-лізі", – говорить член комітету Державної думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев.
Нашестя змій в Україні
В Україні нашестя змій. Станом на 7 червня 2021 року зареєстроване 22 звернення за медичною допомогою, пов'язаної з укусами змій.
Сайт "Сьогодні" розповів, що робити, якщо ви зустріли гадюку на своєму шляху.
Раніше ми писали, що в Харкові місцева жителька знайшла змію в своїй квартирі. Її ловили поліцейські.