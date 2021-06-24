Усі говорять. Нашестя змій і матч України з Росією – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

86-річна мешканка села П'ятигірське бродила в лісі три дні, а також як себе вести, якщо побачили гадюку – що ще обговорювали 24 червня

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 24 червня, українці найбільше обговорювали пропозицію росіян нашої збірної зіграти матч, атаку змій, а також пошукову операцію пенсіонерки в лісі Харківської області.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.

Пенсіонерка загубилася в лісі

Харківська бабуся виявилася міцним горішком – вижила без їжі і води в лісі. Фото: колаж "Сегодня"

Бабуся три дні бродила по лісах Харківської області без їжі і води.

Пошуки тривали навіть в нічний час і, на щастя, увінчалися успіхом – коли жінку знайшли, вона була дуже втомлена і перебувала в стані знемоги. Їй була негайно надана медична допомога.

Росіяни запропонували збірній України зіграти матч

Росія vs Україна / Фото: Reuters

Депутат сусідньої держави переживає за російський футбол і хоче порівняти силу своєї збірної з українською – пропонує зіграти товариський матч.

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"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший – Росія чи Україна, – треба організувати товариський матч. Не варто їх порівнювати: російська збірна не в найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть в більшості своїй виступати в Прем'єр-лізі", – говорить член комітету Державної думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев.

Нашестя змій в Україні

В Україні нашестя змій. Станом на 7 червня 2021 року зареєстроване 22 звернення за медичною допомогою, пов'язаної з укусами змій.

Сайт "Сьогодні" розповів, що робити, якщо ви зустріли гадюку на своєму шляху.

Раніше ми писали, що в Харкові місцева жителька знайшла змію в своїй квартирі. Її ловили поліцейські.