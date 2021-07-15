Все говорят. Смерть водителя троллейбуса прямо на маршруте и отставка Авакова – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Соломия Витвицкая попала в аварию, а в Украине уже скоро спадет жара

Аваков больше не глава МВД / Фото: коллаж "Сегодня"

15 июля украинцы обсуждали смерть водителя троллейбуса прямо во врея движения транспорта, увольнение Арсена Авакова с должности главы МВД и ДТП, в котором пострадала известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости четверга.

На Мостицкой умер водитель троллейбуса

В Подольском районе прямо за рулем умер водитель троллейбуса. Он успел резко затормозить на перекрестке Вышгородской и Мостицкой. Видимо, в этот момент ему стало плохо за рулем. Мужчина сумел остановить троллейбус и избежать ДТП, поскольку перекресток очень оживленный. Возраст мужчины был – 62 года.

Шофера пытались откачать сотрудники КАРС. Фото: коллаж "Сегодня"

Рада уволила Авакова

Реклама

Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.

Сам министр не явился на заседание парламента, и его заявление зачитал с парламентской трибуны народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов.

Авакову уже не до работы / Фото: УНИАН

Витвицкая попала в ДТП

Популярная телеведущая Соломия Витвицкая, ночью попала в ДТП. Автомобиль Chevrolet влетел под самосвал. В результате столкновения пострадала телеведущая. Телеведущая ударилась головой о сиденье. Телеведущая прошла обследование и сделала МРТ. У подруги Витвицкой перелом ноги.

Реклама

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В Украине спадет жара

Синоптик Наталка Диденко порадовала украинцев погодой. Несмотря на то, что в Украине жара в самом разгаре, скоро похолодает и спадет жара. Но, завтра и в ближайшие дни местами температура воздуха будет достигать 37 градусов в тени. Станет больше и дождей. А вот холодать начнет уже с 20 июля.