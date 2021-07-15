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Усі говорять. Смерть водія тролейбуса прямо на маршруті і відставка Авакова – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

15 липня 2021 18:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Соломія Вітвіцька потрапила в аварію, а в Україні вже скоро спаде спека

Аваков більше не голова МВС/Фото: колаж "Сьогодні"

Аваков більше не голова МВС/Фото: колаж "Сьогодні"

15 липня українці обговорювали смерть водія тролейбуса прямо під час руху транспорту, звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС і ДТП, в якому постраждала відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини четверга.

На Мостицькій помер водій тролейбуса

У Подільському районі прямо за кермом помер водій тролейбуса. Він встиг різко загальмувати на перехресті Вишгородської та Мостицької. Мабуть, в цей момент йому стало зле за кермом. Чоловік зумів зупинити тролейбус і уникнути ДТП, оскільки перехрестя дуже жваве. Вік чоловіка був – 62 роки.

Шофера намагалися відкачати співробітники КАРС. Фото: колаж "Сьогодні"

Шофера намагалися відкачати співробітники КАРС. Фото: колаж "Сьогодні"

Рада звільнила Авакова

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Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.

Сам міністр не з'явився на засідання парламенту, і його заяву зачитав з парламентської трибуни народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

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Усі говорять. Смерть водія тролейбуса прямо на маршруті і відставка Авакова – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Аваков більше не голова МВС/Фото: колаж "Сьогодні"

Авакову вже не до роботи

Авакову вже не до роботи / Фото: уніан

Вітвіцька потрапила в ДТП

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька вночі потрапила в ДТП. Автомобіль Chevrolet влетів під самоскид. В результаті зіткнення постраждала телеведуча. Вона вдарилася головою об сидіння. Телеведуча пройшла обстеження і зробила МРТ. У подруги Вітвіцької перелом ноги.

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Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В Україні спаде спека

Синоптик Наталка Діденко порадувала українців погодою. Незважаючи на те, що в Україні спека в самому розпалі, скоро похолодає і спаде спека. Але завтра і найближчими днями подпекуди температура повітря сягатиме 37 градусів в тіні. Не стане більше і дощів. А ось холоднішати почне вже з 20 липня.

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