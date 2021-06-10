Все говорят. Убийца ребенка, аферисты и запрет формы сборной Украины – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцы продолжают обсуждать гибель военнослужащей на Донбассе и маленького мальчика в Днепропетровской области

В четверг, 10 июня, самыми обсуждаемыми темами у украинцев стали запрет надписи "Героям слава" на форме украинских футболистов, новая мошенническая схема с sim-картами и расследование убийства 8-летнего мальчика в Днепропетровской области.

Реклама

"Сегодня" собрали самые резонансные новости 9 июня.

Новый вид мошенничества

В Украине набирает обороты новый вид мошенничества – аферисты уже обманули украинцев более чем на 10,5 млн гривен.

Реклама

Мошенники звонят своей жертве с двух-трех номеров и говорят, что ошиблись номером. Потом идут в сервисный центр мобильного оператора и перевыпускают sim-карту, указывая номера, с которыми разговаривал абонент.

После этого они могут легко взломать соцсети либо электронную почту потерпевшего и взять кредит в так называемых "быстрых займах". На все про все мошенникам будет достаточно полтора часа.

Чтобы уберечься от таких аферистов, необходимо заблокировать дистанционную замену sim-карты, привязать ее к паспорту и сделать дополнительное подтверждение на все интернет-операции.

Убийца ребенка в Покрове задержан

Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

В Покрове Днепропетровской области задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика. Ребенок пропал еще 2 июня, но четыре дня его мать не обращалась полицию.

Оказалось, что 33-летний мужчина задушил мальчика в заброшенном здании, а тело спрятал в канализационном коллекторе. Причиной для убийства послужил конфликт, возникший между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика.

Теперь убийце грозит от двух лет тюрьмы до пожизненного.

УЕФА прогнулся под Россию

УЕФА удовлетворил озабоченность России / Фото: УАФ

Реклама

Европейский футбольный союз потребовал убрать с формы сборной Украины по футболу надпись "Героям слава" из-за обеспокоенности России.

После того, как Российский футбольный союз подал жалобу в УЕФА внимательнее рассмотрели дизайн формы и пришел к выводу, что в сочетании со "Слава Украине!" слоган "Героям слава!" является "политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст", что уже нарушает регламент.

Очертания Украины с оккупированным Крымом в союзе признали соответствующими правилам УЕФА об экипировке.

Имя погибшей героини

Коллаж "Сегодня"

Председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров назвал имя военнослужащей Вооруженных сил Украины, которая 9 июня погибла на Донбассе.

Ею оказалась 22-летняя выпускница Академии сухопутных войск Карина Шемчук. Она служила в звании лейтенанта в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Женщина погибла во время выполнения служебных обязанностей.

О чем еще говорят 10 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: