ВСУ атаковали врага на Черниговском направлении (видео)

Украинские войска уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов

Оккупанты понесли потери / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника в Черниговской области. Об этом говорится в сообщении на Facebook Оперативного командования "Север".

"Ракетный удар был нанесен в районе Городни. В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 ед. техники, большие потери личного состава, много раненых", – говорится в сообщении.

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Кроме того, российские оккупанты устроили массовый обстрел в Чернигове. В результате снаряды попали в жилые дома.

По предварительной информации, оккупанты стреляют в Чернигове из "Градов". В результате обстрела пострадали жилые дома на улицах Белова, 131 и Летная, 12.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

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Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

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Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").