ЗСУ атакували ворога на Чернігівському напрямку (відео)

Українські війська знищили близько 20 одиниць техніки російських окупантів

Оккупанты понесли потери / Фото: Колаж: Сьогодні

ВСУ завдали ракетного удару по колоні окупантів у Чернігівській області. Про це йдеться у повідомленні на Facebook Оперативного командування "Північ".

"Ракетного удару було завдано в районі Городні. Внаслідок вогневої поразки підрозділу армії РФ зазнали втрат. Знищено близько 20 од. техніки, великі втрати особового складу, багато поранених", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, російські окупанти влаштували масовий обстріл у Чернігові. В результаті снаряди потрапили до житлових будинків.

За попередньою інформацією, окупанти стріляють у Чернігові із "Градів". Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки на вулицях Бєлова, 131 та Літна, 12.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

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Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога , який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську чутно як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

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Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").