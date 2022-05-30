ВСУ разобрались с десантом из Пскова по рецепту покойного Кернеса

Уничтожено около 20 российских оккупантов вместе с бронетехникой

Украинские защитники разгромили военных РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожила взвод 104-го десантно-штурмового полка из Псковской области РФ. Так, украинские защитники ликвидировали около 20 оккупантов. Также разгромлена бронетехника.

Об этом сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ.

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Украинские защитники разобрались с захватчиками по рецепту покойного Кернеса. Напомним, что умерший мэр Харькова Геннадий Кернес в 2012 году обозвал главу Харьковгорлифта "сучьим псом" и заявил, что "умножит его на ноль".

"Было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед", – рассказали в бригаде.

Стоит отметить, что эта российская воинская часть еще с 2014 года неоднократно противостояла именно львовским десантникам, и понесла значительные потери от защитников Украины.

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ВСУ уничтожили оккупантов

ВСУ разгромили штурмовую группу оккупантов в Северодонецке

В Северодонецке украинские защитники разбили штурмовую группа 7 бригады российских оккупантов. В результате десантники 81 бригады взяли в плен двух солдат. Также некоторых противников ликвидировали. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Разгромлена штурмовая группа 7 бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81 бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированных территорий Григория Гуджиева", – рассказал он.

Также некоторые оккупанты из состава 7 бригады РФ ликвидированы.

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