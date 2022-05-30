Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини України

ЗСУ розібралися з десантом із Пскова за рецептом покійного Кернеса

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 травня, 12:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знищено близько 20 російських окупантів разом із бронетехнікою
Українські захисники розгромили військових РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники розгромили військових РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку із Псковської області РФ. Так, українські захисники ліквідували близько 20-ти окупантів. Також розгромлено бронетехніку.

Про це повідомили у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.

Реклама

Деталі

Українські захисники розібралися із загарбниками за рецептом покійного Кернеса. Нагадаємо, що померлий мер Харкова Геннадій Кернес у 2012 році обізвав голову Харківгміськліфту "сучим псом" і заявив, що "помножить його на нуль".

"Було успішно знищено близько двадцяти російських окупантів разом із бронетехнікою, які просувалися вперед", – розповіли у бригаді.

Варто зазначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України.

Реклама

ЗСУ знищили окупантів

ЗСУ розгромили штурмову групу окупантів у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку українські захисники розбили штурмову групу 7 бригади російських окупантів. Внаслідок цього десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів. Також деяких супротивників ліквідували. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Реклама

"Розгромлено штурмову групу 7 бригади ЗС РФ у Сєвєродонецьку. Десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та жителя окупованих територій Григорія Гуджієва", – розповів він.

Також деяких окупантів зі складу 7 бригади РФ ліквідовано.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:45 30 травня
1
Особовий склад 30350
Особовий склад
2
Літаки 207
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3282
ББМ
5
Танки 1349
Танки
6
Артилерія 643
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 205
РСЗВ
9
БПЛА 507
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2258
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Оксана Баландіна – 23-річна медсестра з Лисичанська (Луганська область). Рятуючись у підвалі від бомбардувань, продовжувала допомагати людям як медик. Підірвавшись на міні, залишилася без ніг. Але не здалась! Після операції вийшла заміж прямо у лікарняній палаті…
Історія медсестри
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Старший солдат Ігор Гроза – військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, учасник АТО. З самого початку війни добровольцем став на захист Чернігова. Його підрозділ одним із перших вступив у бій. Ризикуючи життям, кинувся на БМП евакуювати побратимів. Загинув під обстрілом. За відвагу нагороджено орденом "За мужність". Посмертно.

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30711.19

Bitcoin Cash (BCH)

189.82

Binance Coin (BNB)

318.79

Ethereum (ETH)

1906.56

Litecoin (LTC)

66.67

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти