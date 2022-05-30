ЗСУ розібралися з десантом із Пскова за рецептом покійного Кернеса

Знищено близько 20 російських окупантів разом із бронетехнікою

Українські захисники розгромили військових РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку із Псковської області РФ. Так, українські захисники ліквідували близько 20-ти окупантів. Також розгромлено бронетехніку.

Про це повідомили у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.

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Українські захисники розібралися із загарбниками за рецептом покійного Кернеса. Нагадаємо, що померлий мер Харкова Геннадій Кернес у 2012 році обізвав голову Харківгміськліфту "сучим псом" і заявив, що "помножить його на нуль".

"Було успішно знищено близько двадцяти російських окупантів разом із бронетехнікою, які просувалися вперед", – розповіли у бригаді.

Варто зазначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України.

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ЗСУ знищили окупантів

ЗСУ розгромили штурмову групу окупантів у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку українські захисники розбили штурмову групу 7 бригади російських окупантів. Внаслідок цього десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів. Також деяких супротивників ліквідували. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"Розгромлено штурмову групу 7 бригади ЗС РФ у Сєвєродонецьку. Десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та жителя окупованих територій Григорія Гуджієва", – розповів він.

Також деяких окупантів зі складу 7 бригади РФ ліквідовано.

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