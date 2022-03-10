"Не жалеем врагов". ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 (фото)

Самолет был сбит ночью около 01:30

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные ночью – около 01:30 – сбили российский самолет Су-25.

Про это сообщает на своей странице 10-я горно-штурмовая бригада Украины.

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"Не жалеем врагов"

"Сегодня ночью около 01:30 бойцами 10-й горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовый номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край). Не жалеем врагов – ни на земле нашей, ни в нашем небе", – отметили в бригаде.

Фото – facebook.com/10brygada.

Фото – facebook.com/10brygada.

Напомним, у сбитых над Украиной российских летчиков часто не раскрываются парашюты. Украинские разведчики сомневаются в желании российского военно-политического командования сохранить жизнь своих военных.

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