ВСУ сбросили мину с квадрокоптера прямо на оккупантов – мощное видео

Российские захватчики в это время находились в окопе

Украинские защитники разгромили оккупантов с помощью квадрокоптера. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по российским оккупантам. С помощью квадрокоптера они сбросили мину прямо на захватчиков. Противники в это время находились в окопе.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Нет войне".

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На опубликованной записи видно, как с квадрокоптера, которым управляют украинские защитники, падает снаряд и попадает в окоп с российскими оккупантами.

В Генштабе назвали направление, которое стало самым "разгромным" для оккупантов

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1367 танков и ликвидировали около 30 950 российских военных. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 30 950 (+100 за сутки) человек ликвидировано;

танков – 1367 (+4);

боевых бронированных машин – 3366 (+12);

артиллерийских систем – 661 ​​(+14);

РСЗО – 207;

средств ПВО – 95;

самолетов – 210;

вертолетов – 175;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535;

крылатых ракет – 121(+1);

кораблей/катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4);

специальной техники – 51.

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