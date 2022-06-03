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ЗСУ скинули міну з квадрокоптера прямо на окупантів – потужне відео

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 червня, 15:59
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Російські загарбники в цей час перебували в окопі
Українські захисники розгромили окупантів за допомогою квадрокоптеру. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники розгромили окупантів за допомогою квадрокоптеру. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України вкотре завдали удару по російських окупантах. За допомогою квадрокоптера вони скинули міну прямо на загарбників. Противники в цей час перебували в окопі.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Ні війні".

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На опублікованому запису видно, як із квадрокоптера, яким керують українські захисники, падає снаряд та потрапляє в окоп із російськими окупантами.

У Генштабі назвали напрямок, який став "найрозгромнішим" для окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1367 танків та ліквідували близько 30 950 російських військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно становили:

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  • особового складу – близько 30 950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків – 1367 (+4);
  • бойових броньованих машин – 3366 (+12);
  • артилерійських систем – 661 (+14);
  • РСЗВ – 207;
  • засобів ППО – 95;
  • літаків – 210;
  • вертольотів – 175;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;
  • крилатих ракет – 121(+1);
  • кораблів/катерів – 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);
  • спеціальної техніки – 51.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:30 3 червня
1
Особовий склад 30950
Особовий склад
2
Літаки 210
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3366
ББМ
5
Танки 1367
Танки
6
Артилерія 675
Артилерія
7
Засоби ППО 95
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 535
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2329
Транспорт
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