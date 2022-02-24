ВСУ удерживают оборонительные позиции, все под контролем, – заявление Генштаба

Воздушные силы ВСУ удерживают оборонительные позиции, ситуация контролируется. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке и по военным объектам Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Сообщается, что РФ начала артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.
"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", – отметили в ВСУ.
Кроме того, отмечается, что появившаяся ранее информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности.
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