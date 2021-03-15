Второй слив по Медведчуку: обсуждают контрабанду и Петра Порошенко

Новый слив по Медведчуку. Медиа опубликовали запись телефонного разговора между, может быть, Виктором Медведчуком и, может быть, помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Запись сделана, вероятно, в июле – августе 2014 года. То есть, еще до Иловайского и Дебальцевского котлов. Что в ней интересного?

1. Медведчук и Сурков обсуждали правки в соглашения по Донбассу.

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Сурков озвучивал Медведчуку свое видение переговоров по Донбассу и указывает, как Медведчуку вести себя на переговорах. Например, советует, чтобы тот сказал Порошенко, что это "москали" протягивают одну из правок. Медведчук отвечает – нет, я скажу, что это моя личная позиция.

Медведчук (М.): Я говорю: "Зачем сейчас?" Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".

Сурков (С.): Ну ты передай такое пожелание.

М.: Конечно, передам.

С.: Не от себя, скажи, что "москали опять там".

М.: Так а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.

Участвовать в переговорах по Донбассу Виктор Медведчук начал в начале лета 2014 года. Говорят, об этом его просил Турчинов. Многие гражданские активисты тогда были против любого участия Медведчука. Однако его интервью для Би-Би-Си многих убедило.

"Я являюсь сторонником единства и территориальной целостности Украины, поэтому для нас в качестве предмета обсуждения были возможны любые вопросы, которые не выходят за границы того, что Донбасс должен остаться в составе Украины. Это – наша твердая позиция", – заявил Медведчук.

2. Медведчук и Тарас (возможно, Тарас Козак) ведут переговоры с "Царем" и "Дамой". Кто эти люди?

С.: Вить, ну будет "Царь" там.

М.: А?

С.: Кононов, "Царь" будет.

М.: Кононов, да?

С.: Да, позывной у него "Царь".

М.: Передадут все координаты Тарасу.

С.: Тарасу дадут сейчас, да?

М.: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.

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С "Царем" попроще. Речь о Владимире Кононове – его позывной был "Царь". Летом 2014 года он был и.о. так называемого "Минобороны ДНР", а 14 августа стал "министром". До этого был командиром на блокпосту в Славянске.

Один из главарей ДНР Кононов. Фото: Wikipedia

"Дама", которую упоминают в собеседники, это скорее всего жена Павла Губарева – Екатерина. После провозглашения ДНР выполняла сначала функции "министра иностранных дел", а как раз в августе была назначена "заместителем главы МИД ДНР".

Реклама Жена Губарева, вероятно это "дама". Фото: Wikipedia

Павла Губарева – донецкого предпринимателя, работавшего детским аниматором, а потом "возглавившего восстание", настоящие руководители "ДНР" считали не вполне адекватным человеком. К Екатерине Губаревой доверия было больше, она до 15 августа 2014 года возглавляла так называемый МИД ДНР, а потом стала "заместителем министра". Вероятно, ее возможности все же были ограничены. "Дама хорошо, но мало".

3. Медведчук просит Суркова посодействовать в переговорах "Царя" и Грицака по Дебальцево.

М: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

С: Алло, Вить. А тема там какая?

М: А тема Дебальцево и поставок туда наличных.

С: А, это он по этой же теме, я понял.

М: Этот человек – он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.

Из этого разговора следует, что Василий Грицак, первый зампред СБУ на тот момент – одновременно работал и с Медведчуком, и с Порошенко. Более того, Грицак, судя по записи, решал вопрос "поставок наличных" в Дебальцево. В 2015 году Грицак стал председателем СБУ. Но и до этого назначения он был одним из наиболее доверенных людей Порошенко: с 2010 года Грицак возглавлял его личную охрану.

Реклама Василий Грицак / Фото: president.gov.ua

Дебальцевский узел мог быть перевалочным пунктом для различных видов контрабанды. Это и уголь, и топливо. В СБУ точно имеют доказательства по покрывательству этой коррупции. Об этой коррупции Медведчук с Сурковым как раз и говорят. Разумеется, если эти пленки – не подделка.

Когда происходили эти телефонные разговоры

Запись вероятно была сделана между 7 июля и 15 августа 2014 года. Екатерина Губарева ("Дама") была "министром" "ДНР" до 15 августа, и, вероятно, в этом качестве ее направили для переговоров с Медведчуком.

Грицака Медведчук называет первым зампредом СБУ, на этой должности Грицак находился с 7 июля. Запись явно была сделана до Иловайского и Дебальцевского котла, поскольку риторика после них была уже другой.

В первом сливе по Медведчуку, он и Сурков, или похожие на них люди, обсуждают обмен пленными. Медведчук спрашивает у Суркова разрешения на участие в переговорах по обмену – "ты не возражаешь?" – "Я думаю, тебе это в плюс", – отвечает Сурков.

Подробнее об этой записи – смотрите в сюжете:

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