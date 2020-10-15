Второй вопрос от Зеленского. О свободной экономической зоне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос из пяти, которые собирается задать украинцам.
Второй вопрос: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".
Ответить на вопросы, по утверждению президента, можно будет 25 октября, в день проведения местных выборов, на участках для голосования.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории страны, выделенная из общей таможенной границы государства. Характеристики:
- имеет полную свободу в режиме хозяйственных вопросов;
- есть особый режим управления;
- введены льготные условия деятельности, налоговые льготы для местных предпринимателей и иностранных фирм.
Первый вопрос, озвученный накануне, звучал так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
Ранее в Офисе президента рассказали, что этот опрос не является референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий.
Также журналисты "Сегодня" разбирались, что именно может спросить Зеленский у народа, и составили 10 возможных вариантов.
Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что дополнительных средств на опрос из бюджета не выделялось.
Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября
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