Вторжение РФ: УЗ временно остановила поезда в Харьков

Также изменено расписание других поездов

"Укрзализныця" вносит изменения в график поездов из-за действий РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков. Кроме того, были внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков — Купянск, движение организовано в Чугуев.

В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следуют в ст. Федоровка

№44 Ивано-Франковск – Киев остановлен по ст. Ирша

№112 Киев — Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

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