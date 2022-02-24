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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение РФ: УЗ временно остановила поезда в Харьков

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 февраля, 10:12
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Также изменено расписание других поездов
"Укрзализныця" вносит изменения в график поездов из-за действий РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" вносит изменения в график поездов из-за действий РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков. Кроме того, были внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Подробности

Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков — Купянск, движение организовано в Чугуев.

В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

  • №10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следуют в ст. Федоровка
  • №44 Ивано-Франковск – Киев остановлен по ст. Ирша
  • №112 Киев — Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

Военное положение в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

  • Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
  • Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
  • Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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