Выбирают по лицу: кандидатам с какой внешностью украинцы доверяют больше всего

Какими бы ни были программы, лицо кандидата и его выражение остается одним из главных критериев, по которым определяется избиратель. К такому выводу пришли американские ученые. Корреспонденты новостей "Сегодня" решили провести эксперимент и выяснить, какими видят победителей местных выборов украинцы.

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Мы взяли фотографии нескольких мужчин: среди них есть поэты, художники, а также мафиози, мошенник, серийный убийца и даже террорист. Горожанам мы скажем, что все эти люди баллотируются на местных выборах. Таким образом увидим, умеют ли украинцы определять по внешности кто есть кто.

В том, что не умеют, новости "Сегодня" убедились 5 лет назад, когда наша съемочная группа уже проводила такой эксперимент. Улыбкой сердца украинцев покорил известный на весь мир норвежский террорист Андрес Брейвик, который собственноручно расстрелял 69 человек.

В этом году на третьем месте рейтинга оказался "человек со шрамом". Известный в США гангстер, легендарный Аль Капоне, получил большинство голосов столичных избирателей. Знаменитый мошенник и аферист Люстиг оказался на втором месте зрительского рейтинга. О том, что внешность для избирателя по прежнему важна – киевляне подтверждают и дальше. Безоговорочное лидерство получил классик испанской поэзии Гарсия Лорка. Просто потому что на представленной фотографии он улыбался. Зато поэт Владимир Маяковский и художник Пабло Пикассо, как и пять лет назад, снова проигрывают на украинских выборах из-за мрачного взгляда.

Фотограф Андрей Мациевский советует кандидатам сдержанно улыбаться, чтобы понравиться избирателю:

"Не в 32 зуба улыбка должна быть, конечно. Пусть это будет легкая добродушная открытая улыбка. Она ​​будет вызывать намного больше положительных эмоций, чем когда кандидат стоит такой насупленный, показывая всем своим видом, что он очень серьезный".

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Впрочем, добавляет профессиональный фотограф, на этих выборах постановочных фотографий все становится меньше. Политиков захватила новая мода. Кандидаты отходят от постановочный фотографий, устраивают фотосессии на улице. Стремятся делать фотографии ближе к народу.

Напомним, ранее мы разбирались в тонкостях гендерной квоты по-украински и том, как это работает на местных выборах.

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