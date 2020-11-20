Выборы мэров в Борисполе и Новгород-Северском обязали провести побыстрее

Центральная избирательная комиссия обязала назначить другие даты проведения выборов в Борисполе Киевской области и Новгород-Северском Черниговской области, где новоизбранные главы городов умерли от коронавируса после выборов.

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ЦИК отменила решение ТИК Борисполя о проведении выборов мэра 31 января 2021 года и решение новгород-северского избиркома, который назначил выборы на 17 января 2021 года. Центризбирком отмечает, что обе комиссии нарушили установленные законом сроки.

"Поэтому ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК безотлагательно, но не позднее 23 ноября 2020 назначить повторные выборы соответственно Бориспольского и Новгород-Северского городского головы в соответствии с положениями Кодекса с учетом выводов, изложенных в постановлениях Комиссии", – говорится в заявлении ЦИК.

Как сообщалось ранее, мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

По результатам голосования 25 октября в Борисполе победил Анатолий Федорчук. Однако 28 октября он умер из-за остановки сердца, вызванной COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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