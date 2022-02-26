"Выгоняйте послов и уничтожьте экономику!" – Кулеба призвал мир изолировать Россию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после нападения на Киев в ночь на 26 февраля и удара по жилому дому в столице призвал мир полностью изолировать Россию. Он требует выгонять послов со всех стран и уничтожать экономику РФ.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
Глава украинской дипломатии опубликовал фотографию разрушенного жилого дома по улице Лобановского в Жулянах, Киев. Он призвал мир полностью изолировать Россию.
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"Киев – наш чудесный, мирный город – пережил еще одну ночь под нападением российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" – написал министр.
Напомним, сегодня утром в Киеве начался обстрел в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны"). В результате произошло попадание в жилой дом.
Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.
Что делать киевлянам прямо сейчас
- Если вы в укрытии – не покидайте его.
- Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
- Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
- Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.
Карта укрытий Киева доступна по ссылке
Ранее мы писали:
- Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов.
- По состоянию на утро 26 февраля, враг пытается прорваться в Киев. Но российских войск сейчас в Киеве нет, сообщает мэр Виталий Кличко.