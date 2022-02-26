"Виганяйте послів і знищіть економіку!" – Кулеба закликав світ ізолювати Росію

Голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після нападу на Київ у ніч на 26 лютого та удару по житловому будинку у столиці закликав світ повністю ізолювати Росію. Він вимагає виганяти послів з усіх країн та знищувати економіку РФ.
Про це Кулеба написав у Twitter.
Глава української дипломатії опублікував фотографію зруйнованого житлового будинку на вулиці Лобановського у Жулянах, Київ. Він закликав світ повністю ізолювати Росію.
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"Київ – наше чудове, мирне місто – пережив ще одну ніч під нападом російських наземних сил і ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ!" – написав міністр.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві розпочався обстріл у районі аеропорту "Київ" ("Жуляни"). В результаті сталося потрапляння до житлового будинку.
Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.
Що робити киянам прямо зараз
- Якщо ви в укритті – Не залишайте його.
- Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
- Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.
- Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття .
Карта укриттів Києва доступна за посиланням
Раніше ми писали:
- Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів.
- Станом на ранок 26 лютого ворог намагається прорватися до Києва. Але російських військ зараз у Києві немає, повідомляє мер Віталій Кличко.