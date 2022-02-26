"Виганяйте послів і знищіть економіку!" – Кулеба закликав світ ізолювати Росію

Глава МЗС України вимагає жорстко відреагувати на агресію Російської Федерації проти України

Дмитро Кулеба просить світ ізолювати Росію. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після нападу на Київ у ніч на 26 лютого та удару по житловому будинку у столиці закликав світ повністю ізолювати Росію. Він вимагає виганяти послів з усіх країн та знищувати економіку РФ.

Про це Кулеба написав у Twitter.

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Глава української дипломатії опублікував фотографію зруйнованого житлового будинку на вулиці Лобановського у Жулянах, Київ. Він закликав світ повністю ізолювати Росію.

"Київ – наше чудове, мирне місто – пережив ще одну ніч під нападом російських наземних сил і ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ!" – написав міністр.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві розпочався обстріл у районі аеропорту "Київ" ("Жуляни"). В результаті сталося потрапляння до житлового будинку.

Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

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Що робити киянам прямо зараз

Якщо ви в укритті – Не залишайте його.

– Не залишайте його. Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.

– Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні. Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.

, що завадить пораненню від уламків та куль. Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття .

Карта укриттів Києва доступна за посиланням

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