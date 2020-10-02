Выходные будут теплыми: синоптик порадовала прогнозом погоды

В большинстве областей станет гораздо меньше дождей и больше солнца

В Украину снова возвращается тепло, местами на выходных будет до +24. Также в Украине станет меньше дождей, мокро будет в основном в западных областях.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым, температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать 19-24 градусов. Синоптик подчеркнула, что воздух уже насыщен влагой, поэтому станет больше туманов.

"Осадки вероятны только ближайшей ночью на Левобережье, завтра днем ​​небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья. И все. А в воскресенье подойдут небольшие локальные дожди к западным областям, однако большая часть Украины спокойно и без зонтов будет любоваться осенними пейзажами – без дождя". Ветер остается юго-восточного направления, в воскресенье на западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов", – написала Диденко.

В Киеве 3 и 4 октября без осадков, однако будет сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до 20-22 градусов. Комфортную погоду немного испортит порывистый ветер, который усилится в воскресенье.

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Как мы уже писали, в Херсонской области пронесся торнадо. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Под удар попал населенный пункт Великая Александровка.

Настоящей осенью в Украине пока запахло только к концу сентября – прошли сильные дожди и похолодало, но погода снова налаживается. Октябрь нас еще порадует хорошей погодой, но не долго – потом будет и снег, и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

Смотрите в сюжете, что на днях натворила непогода в Житомирской области:

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