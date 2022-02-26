Выключите российские новостные каналы: ведущие украинские медиагруппы обратились к международным провайдерам

Украинские телеканалы предоставляют исчерпывающую информацию и готовы предоставлять ТВ-сигнал провайдерам со всего мира.

Акции в поддержку Украины в мире. Фото Reuters

Ведущие украинские медиагруппы – "Медиа Группа Украина", 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group – обратились к международным телевизионным провайдерам с просьбой выключить вещание для российских новостных каналов.

"Критически важно, чтобы люди во всем мире имели доступ к достоверной и правдивой информации о российской агрессии в Украине и военных действиях. Мы понимаем, насколько мощна российская пропагандистская машина и какие усилия приходится прилагать агрессору, чтобы распространять фейки и цинично обманывать людей. Мы противодействуем этому", – говорится в открытом письме провайдерам.

С 26 февраля каналы всех медиагрупп Украины вещают в формате единого информационного эфира "Единые новости". Для бесперебойной подачи информации медиагруппы работают в эфире поочередно. К общему эфиру приобщаются представители ВСУ, СНБО, ОП и других структур, от которых зависит ход событий.

Телеканалы объективно и оперативно предоставляют исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24 на 7 и готовы предоставлять свой ТВ-сигнал провайдерам со всего мира для обеспечения вещания и освещения подлинных событий.

Технические параметры вещания: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC ¾.