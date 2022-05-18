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"Вырезала бы на спинах звезды". Как выглядят оккупант и его жена, которая хотела пытать украинских детей

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 13:36
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Женщина жаловалась, что украинские дети, которые оказались в России, не стали делать рисунки к 9 мая
Раскрыты личности оккупанта и его жены, которая хотела вырезать на спинах украинских детей звезды. Фото: коллаж "Сегодня"
Раскрыты личности оккупанта и его жены, которая хотела вырезать на спинах украинских детей звезды. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналисты установили личности российского оккупанта и его супруги, которая по телефону заявила, что лично бы пытала украинских детей. Женщина рассказывала, что вырезала бы звезды на спинах наших детей. Как оказалось, женщину зовут Юлия Копытова, ее муж — Владимир Копытов.

Об этом сообщают "Схемы".

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Что говорила россиянка?

29 апреля российский оккупант разговаривал со своей женой. Во время телефонного разговора женщина жаловалась, что украинские дети, которые оказались в России, не стали делать рисунки к 9 мая, потому что это не их праздник.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было… Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы", – говорила россиянка.

Журналисты идентифицировали личности россиян

Как сообщили журналисты со ссылкой на данные СБУ, женщина на записи — россиянка Юлия Копытова, ее муж — Владимир Копытов.

В Сети Вконтакте оккупант характеризует себя как "настоящий псих, но не аморал". Журналисты нашли фотографии, которые противник публиковал на своей странице, но затем удалил.

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Владимиру Копытову 31 год, он родом из города Ярцево Смоленской области.

Юлия Копытова (девичья фамилия Цыганкова) родилась в поселке Пржевальское Смоленской области, ей 30 лет. В 2020 году она во второй раз вышла замуж и стала Копытовой. В 2019 году работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Журналисты связались с оккупантом Копытовым, но тот начал отрицать, что на записях СБУ голоса его и его жены.

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Кроме того, журналисты пообщались с матерью российского военного. Она заявила, что не может общаться с сыном, так как с ним якобы нет связи.

Ранее мы писали:

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