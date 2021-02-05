"Высокий такой, худой": что говорят о Навальном в селе его отца под Киевом

У Алексея Навального много родственников в Украине – многие переживают за его судьбу

Это фамилия звучит здесь ежедневно, но ни митингов, ни даже суда здесь нет. Село Новое Залесье в Киевской области прославилось тем, что тут живет едва ли не больше всего Навальных в Украине.

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Их известный однофамилец провел тут почти все детство и именно сюда "Сегодня" отправились на поиски родственников российского политика.

До Нового Залесья из столицы мы добрались менее чем за час. Живут здесь немногим больше тысячи человек, но большинство местных жителей носят фамилию Навального.

Об Алексее Навальном здесь знают не из телевизора – в Залесье он в детстве неоднократно приезжал к бабушке на каникулы.

"Высокий такой, худой такой всю дорогу был", – вспоминает местная жительница.

Историю их семьи Ирина Волошина знает не понаслышке. Она им хоть и не родственница, но жила по соседству с родней будущего российского оппозиционера.

"Папа, мама и трое сыновей. Самый младший – Анатолий Иванович (папа Навального – ред.). Корова была, два – это телята, картофель, овощи, рожь, просо, кукуруза. Семья жила, как все", – говорит женщина.

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В 70-х отец оппозиционера Анатолий поступил в Киевское военное училище связи, а затем переехал в Подмосковье. Там он служил в гарнизоне, женился, родили Алексея.

Видео: Сегодня

Родня у Навальных в Залесье большая. Мы отправляемся к тете политика. На заборе у нее – надпись "Украина", а во дворе – сине-желтые ульи. Но нам не открыли. Двоюродный брата Алексея Навального, который живет через несколько домов, тоже не открывает.

Впрочем, главный человек в Новом Залесье – староста Павел Навальный – тоже имеет известные корни. Но для российского оппозиционера он – седьмая вода на киселе.

"Мы – родственники. Но если смотреть – это четвертое или пятое колено. Я лично с ним не роднился, не играл. Я жил на одной стороне села, а он – на другой", – говорит староста.

И хотя он своего родственника никогда лично не встречал, все равно, переживает за его будущее – слышал о вынесенном ему приговоре. И даже хотел бы, чтоб Навальный приехал в село, чтобы с ним познакомиться.

В целом же в Новом Залесье верят, что их родственник и однофамилец вскоре выйдет из тюрьмы и приедет в гости, как когда-то приехал маленьким мальчиком.

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Напомним, раньше двоюродную сестру Алексея Навального нашли в Переяславе Киевской области – Марина Навальная стала депутатом местного горсовета.

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