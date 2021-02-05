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"Високий такий, худий": що кажуть про Навального в селі його батька під Києвом

5 лютого, 22:54

Юрій Гула Юрій Гула

У Олексія Навального багато родичів в Україні – багато хто переживає за його долю

Це прізвище звучить тут чи не щодня, але ані мітингів, ані навіть суду тут немає. Село Нове Залісся в Київській області прославилося тим, що тут живе чи не найбільше Навальних в Україні.

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Їхній відомий однофамілець провів тут майже все дитинство і саме сюди "Сьогодні" вирушили на пошуки родичів російського політика.

Нового Залісся зі столиці ми дісталися менш ніж за годину. Живуть тут трохи більше тисячі осіб, але більшість місцевих жителів носять прізвище Навального.

Про Олексія Навального тут знають не з телевізора – до Залісся він в дитинстві неодноразово приїжджав до бабусі на канікули.

"Високий такий, худий такий всю дорогу був", – згадує місцева жителька.

Історію їхньої сім'ї Ірина Волошина знає не з чуток. Вона їм хоч і не родичка, але жила по сусідству з ріднею майбутнього російського опозиціонера.

"Тато, мама і троє синів. Наймолодший – Анатолій Іванович (тато Навального – ред.). Корова була, два – це телята, картопля, овочі, жито, просо, кукурудза. Сім'я жила, як всі", – говорить жінка.

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У 70-х батько опозиціонера Анатолій вступив до Київського військового училища зв'язку, а потім переїхав до Підмосков'я. Там він служив в гарнізоні, одружився, народили Олексія.

Відео: Сьогодні

Рідня у Навальних в Залісся велика. Ми вирушаємо до тітки політика. На паркані в неї – напис "Україна", а у дворі – синьо-жовті вулики. Та нам не відкрили. Двоюрідний брат Олексія Навального, який живе через кілька будинків, теж не відкриває.

Втім, головна людина в Новому Заліссі – староста Павло Навальний – теж має відоме коріння. Але для російського опозиціонера він – сьома вода на киселі.

"Ми – родичі. Але якщо дивитися – це четверте чи п'яте коліно. Я особисто не родичався з ним, не грався. Я жив на одній стороні села, а він – на іншій", – говорить староста.

І хоча він свого родича ніколи особисто не зустрічав, все одно, переживає за його майбутнє – чув про винесений йому вирок. І навіть хотів би, щоб Навальний приїхав до села, щоб з ним познайомитися.

Загалом в Новому Заліссі вірять, що їхній родич і однофамілець незабаром вийде з в'язниці і приїде в гості,
як колись приїздив маленьким хлопчиком.

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Нагадаємо, раніше двоюрідну сестру Олексія Навального знайшли в Переяславі Київської області – Марина Навальна стала депутатом місцевої міськради.

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однофамільці Украина Київська область залісся Олексій Навальний

Джерело: Сьогодні

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