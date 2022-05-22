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Выступление Дуды в Раде, эвакуация из горячих точек и другие важные события 22 мая

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22 мая, 06:00
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В Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину, а Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда. Коллаж "Сегодня"
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину, а Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда. Коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье собирается выступить в Верховной Раде. Кроме того, Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 22 мая.

Литва заявляет о прекращении импорта нефти, газа и электроэнергии из России от 22 мая

С 22 мая Литва не будет импортировать нефть, газ и электроэнергию из России. Об этом идет речь на сайте Министерства энергетики Литвы.

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Ведомство объясняет, что оператор энергетической биржи Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией от своего единственного импортера в странах Балтии – группы компаний Интер РАО – а это значит, что с воскресенья, 22 мая, в Литве не будет российской нефти, электроэнергии и природный газ.

"Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 22 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс. Об этом сообщает Укрзализныця.

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  • Эвакуационный поезд на 22 мая
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за информацией на сайте компании.

Украина станет одной из главных тем Давосского форума

Ситуация на Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 22 по 26 мая.

Как отмечают швейцарские СМИ, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум состоится в очном формате.

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В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров. Впервые за многие годы ВЭФ в этом году пройдет без российского участия.

Дуда приехал в Украину, выступит в Раде

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и в воскресенье собирается выступить в Верховной Раде. Об этом сообщает сайт польского президента.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.

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