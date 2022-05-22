Виступ Дуди у Раді, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 22 травня

В Україну прибув президент Польщі Анджей Дуда, а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення із зон бойових дій

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України, а Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда. Колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді. Окрім того, Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 22 травня.

Литва заявляє про припинення імпорту нафти, газу та електроенергії з Росії від 22 травня

З 22 травня Литва не імпортуватиме нафту, газ та електроенергію з Росії. Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики Литви.

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Відомство пояснює, що оператор енергетичної біржі Nord Pool ухвалив рішення призупинити торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії – групи компаній Інтер РАТ – а це означає, що з неділі, 22 травня, у Литві не буде російської нафти, електроенергії та природного газу .

"Це дуже важлива межа не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, тому що ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", – сказав міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 22 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс. Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Евакуаційний поїзд на 22 травня

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватись, тому необхідно стежити за інформацією на сайті компанії.

Україна стане однією з головних тем Давоського форуму

Ситуація в Україні стане однією з центральних тем Світового економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, що проходитиме з 22 по 26 травня.

Як відзначають швейцарські ЗМІ, після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу, Давоський форум відбудеться у очному форматі.

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У заході візьмуть участь близько 2 тисяч людей, зокрема близько 50 світових лідерів. Вперше за багато років ВЕФ цього року пройде без російської участі.

Дуда приїхав до України, виступить у Раді

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України та в неділю збирається виступити у Верховній Раді. Про це повідомляє сайт польського президента.

"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", – йдеться у повідомленні.