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Взрыв газа в Кропивницком: где будут жить люди и кто виноват (видео)

Юлия Бабак Юлия Бабак корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 февраля, 03:59
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В результате инцидента один человек погиб, еще несколько — пострадали

Дом в Кропивницком, где произошел взрыв газа — частично сочли аварийным. Жильцам из нескольких подъездов посоветовали снимать жилье. За это будет платить город. А еще дадут денег из бюджета на ремонтные работы. Когда рвануло – один мужчина погиб и еще несколько человек – попали в больницу. Пока нет официальных комментариев, что именно газовщики виновны в трагедии. Жители разрушенной многоэтажки уверены, что именно мастера нарушили правила во время работ.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Последствия взрыва

В разрушенный подъезд людей за вещами пускают только в сопровождении спасателей. Ибо потрескавшиеся стены и потолки могут обрушиться в любой момент.

Тамила со страхом впервые ступает на порог своей квартиры под эпицентром взрыва. Проваленный потолок, потрескавшиеся все стены. Да еще все залито водой после пожара.

Кто виноват?

Каждый день жители разрушенной взрывом многоэтажки сюда приходят — ждут, когда же назовут виновных в трагедии. Сегодня только сообщили – половину дома после взрыва эксперты сочли аварийной. Это подъезд, где рвануло неделю назад, и — соседний.

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"Нет возможности проживать в квартирах. Даже те квартиры с левой стороны, которые не разрушены. Почему так? Потому что деформационный шов между блоками. Предварительно мне сказали, восстановительные работы — это 3 месяца", — рассказал Кропивницкий городской голова Андрей Райкович.

Где будут жить владельцы разрушенных квартир?

Жителям 70 квартир посоветовали снимать жилье. Городские власти пообещали оплачивать аренду на время ремонта. А вот кто компенсирует потерю жилья – люди не знают.

Кого подозревают жильцы дома?

Что же газовщики? Именно на них кивают жители, мол, по их вине произошел взрыв. Те пока молчат.

То, что газовщики были в доме перед взрывом, свидетельствует видео. В сети распространили видео старшей дочери пострадавших. За 15 минут до трагедии девушка сняла, как в ее квартиру стучались работники газовой службы.

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Сейчас Диана со своей младшей сестренкой в больнице с ожогами. Девочки чудом выжили. Их 37-летний отец погиб.

"Если работает газовая служба — они специалисты. Если это был ребенок и он услышал запах газа, он не мог сориентироваться. А если это был сотрудник газа, специалист, как он мог не услышать тот запах, когда открывался тамбур. Должны были сориентироваться быстрее, чем и ребенок", — говорит жительница дома Елена Рекечинская.

Что удивило жителей?

Муж Елены присутствовал во время следственных действий. И его как строителя поразило отсутствие вентиля на трубе. Об этом рассказывает нам по телефону.

"Когда мы пошли на второй день после взрыва, был вырезан кусок газовой трубы на втором этаже. Мы не обнаружили там кран. Никто не знает, куда его вырезали – на экспертизу или газовые службы его вырезали. Этой информацией никто не владеет. Не зря его там вырезали, потому что те сварочные работы, которые там производились — они выполнялись после пожара", — отметил муж Елены.

Вчера газовщики возобновляли поставки в двух подъездах разрушенной многоэтажки. Комментариев не давали и даже предварительных причин не называют. Известно только, что совместно с полицией расследует инцидент и специальная комиссия по Нафтогазу.

Основные причины взрыва газа в Украине:

  • самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;
  • самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в частности установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;
  • установка газовых водонагревателей в помещениях, которые не отвечают требованиям монтажа и эксплуатации, в частности в ванных комнатах;
  • применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах присоединения газового оборудования к дымоходу.

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