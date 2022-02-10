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СЬОГОДНІ Новини України

Вибух газу у Кропивницькому: де житимуть люди та хто винен (відео)

Юлія Бабак Юлія Бабак кореспондентка Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 03:59
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Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще декілька — постраждали

Будинок у Кропивницькому, де стався вибух газу — частково визнали аварійним. Пожильцям з кількох під'їздів порадили винаймати житло. За це платитиме місто. А ще — дадуть грошей з бюджету на ремонтні роботи. Коли рвонуло — один чоловік загинув і ще кілька людей — потрапили до лікарні. Наразі немає офіційних коментарів, що саме газівники винні у трагедії. Та мешканці зруйнованої багатоповерхівки впевнені, що саме майстри порушили правила під час робіт.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Наслідки вибуху

В зруйнований під’їзд людей за речами пускають лише у супроводі рятувальників. Бо потріскані стіни та стелі можуть обвалитися будь-якої миті.

Таміла з Острахом вперше ступає на поріг своєї квартири, що під епіцентром вибуху. Провалена стеля, потріскані усі стіни. Та ще й усе залите водою після пожежі.

Хто винен?

Щодня мешканці зруйнованої вибухом багатоповерхівки сюди приходять — чекають, коли ж назвуть винних у трагедії. Сьогодні лише повідомили – половину будинку після вибуху експерти визнали аварійною. Це під’їзд, де рвонуло тиждень тому, і — сусідній.

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"Немає можливості проживати у квартирах. Навіть ті квартири з лівої сторони, які не зруйновані. Чому так? Тому що деформаційний шов між блоками. Попередньо мені сказали, відновлювальні роботи — це 3 місяці", — розповів Кропивницький міський голова Андрій Райкович.

Де житимуть власники зруйнованих квартир?

Мешканцям 70 квартир порадили винаймати житло. Міська влада пообіцяла оплачувати оренду на час ремонту. А от хто компенсує втрату житла – люди не знають.

Кого підозрюють мешканці будинку?

Що ж газівники? Саме на них кивають мешканці, мовляв, з їхньої вини стався вибух. Ті поки мовчать.

Те, що газівники були у будинку перед вибухом — засвідчує відео. У мережі поширили відео старшої доньки постраждалих. За 15 хвилин до трагедії дівчина зафільмувала, як до її квартири стукалися працівники газової служби.

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Наразі Діана зі своєю молодшою сестричкою у лікарні з опіками. Дівчата дивом вижили. Їхній 37-річний батько загинув.

"Якщо працює газова служба — вони спеціалісти. Якщо то була дитина і вона почула запах газу, вона не могла зорієнтуватися. А якщо то був співробітник газу, спеціаліст, як він міг не почути той запах, коли відкривався тамбур. Мали зорієнтуватися швидше, ніж та дитина", — каже мешканка будинку Олена Рекечинська.

Що здивувало мешканців?

Чоловік Олени був присутній під час слідчих дій. І його як будівельника вразила відсутність вентиля на трубі. Про це розповідає нам телефоном.

"Коли ми пішли на другий день після вибуху, було вирізано кусок труби газової на другому поверсі. Ми не виявили там кран. Ніхто не знає, куди його вирізали – на експертизу чи газові служби його вирізали. Цією інформацією ніхто не володіє. Не дарма його там вирізали, бо ті зварювальні роботи, які там проводились – вони виконувались після пожежі", — зазначив чоловік Олени.

Учора газівники відновлювали постачання у двох під’їздах зруйнованої багатоповерхівки. Коментарів не давали й навіть попередніх причин не називають. Відомо лише, що спільно із поліцією розслідує інцидент і спеціальна комісія з Нафтогазу.

Основні причини вибуху газу в Україні:

  • самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
  • самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
  • встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
  • застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу.

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