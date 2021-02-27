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Взрыв в "ковидной" больнице Черновцов: видео с места трагедии

27 февраля, 14:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По предварительном данным, в палате взорвался кислородный баллон

В Сети появилось видео с места взрыва в городской больнице №1 Черновцов, где проходят лечение больные COVID-19.

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При взрыве и возникшем пожаре погиб пожилой пациент больницы, еще два человека пострадали при ЧП. Один – был травмирован в результате пожара, второй – надышался угарным газом.

Видео: Андрей Шалеев

Напомним, это не первая трагедия при взрыве в "ковидных" больницах Украины.

Так, ночью 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье во время пожара погибли четыре человека – молодая девушка-врач и три пациента.

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А в ноябре-2020 в Винниках Львовской области произошла "нештатная ситуация с кислородом" в областном военном госпитале. При заправке баллона с кислородом произошел взрыв. Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, пришлось срочно эвакуировать в другие медучреждения.

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А в российском Челябинске в октябре-2020 на территории городской больницы № 2 взорвался склад для хранения баллонов с кислородом. Пожар охватил два здания медучреждения, открытое горение ликвидировали на площади 130 квадратных метров. Из больницы эвакуировали более 170 человек.

Все подробности в спецтеме Взрыв в больнице Черновцов

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взрыв жертвы больницы Черновцы коронавирус

Источник: Сегодня

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