"Я поняла, что на помощь никто не придет". Пострадавшая от домогательств в поезде рассказала подробности

В "Укрзализныце" прокомментировали инцидент и уже нашли виновных

Скандал произошел в поезде Львов - Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Пассажир навеселе в поезде Львов – Мариуполь пол ночи держал в страхе своих соседок по купе. Не успокоили его ни проводница, ни начальник поезда, ни полицейские.

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Одна из девушек – Екатерина – рассказала журналистам "Сегодня" детали той страшной поездки.

Мужчина, которого обвиняют в домогательствах, заявляет, что ничего плохого не сделал. На видео он объясняет полиции, что ночью просто предложил шоколадку соседкам в купе. Зато девушки утверждают – предложения были совершенно другие. Мужчина интересовался спят ли они обнаженными, грубо ухаживал, слушал громкую музыку и с товарищами злоупотреблял алкоголем.

Екатерина ехала к родным. За помощью бросилась к проводнице, а также к начальнику поезда. По словам девушки, они только сделали замечание. Полицию на ближайший остановке вызвал парень соседки, который ждал ее дома. Но и правоохранители мало чем помогли. Надоедливый человек так и остался в купе, а девушек переселили.

"Я поняла, что тебе на помощь никто не придет. Вот когда полиция его не вывела, хотя она имела право на это, 100 процентов. Мне было страшно после того, как полиция ничего не сделала. Мне было страшно после того, как нас выселили, а человек, который вызвал всю эту канитель, он продолжал спокойно и тихо ехать на своем месте", – говорит Екатерина.

Что говорят в полиции

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Правоохранители имели право снять нетрезвых пассажиров с поезда, но не сделали этого, так как не было формальных оснований.

"Проводником или начальником поезда на проездном документе пассажира проставляется отметка – отказано в перевозке. Составляется акт о снятии пассажира с поезда. И на основании этого акта дальше работники полиции имеют право задерживать. Если это лицо в нетрезвом состоянии – для того, чтобы доставить его на медицинское обследование", – сказал заместитель начальника Тернопольского районного управления полиции Иван Рыбчак.

Но работу патрульных все равно проверят.

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Что говорят в "Укрзализныце"

В "Укрзализныце" уже выяснили, что ошибку допустил именно начальник поезда. Он должен проставить отметку об отказе в перевозке. Хотя с другой стороны, его действия тоже были правильные.

"Если начальник поезда видит конфликт или спорную ситуацию, он прежде всего предложит расселить участников по разным купе. Это как раз то, что пошло не по плану в случае с Екатериной. Это вообще очень показательный кейс, который подсветил сразу все проблемы в купе", – заместитель директора пассажирской компании "Укрзализныця" Александр Шевченко.

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С прошлого года к поездам вернули охрану. Но частично – только на десяток рейсов.

И правоохранители, и сами железнодорожники любую сомнительную ситуацию призывают сразу снимать на видео. Обращаться к проводникам и начальнику поезда, а если те не реагируют – на горячую линию компании.

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