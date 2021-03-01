"Я просто смогла отдохнуть": Тимошенко прокомментировала свой новый имидж (видео)

Она утверждает, что не делала пластической операции

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала, благодаря чему помолодела на пару десятков лет.

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Об этом она сказала KYIV.LIVE.

"Я хочу успокоить всех ваших зрителей, я просто смогла тридцать дней отдохнуть", – сказала Тимошенко.

Тимошенко уверяет, что ее внешний вид никак не связан с пластической операцией.

"Я долго не могла себе позволить данный отдых, но на новогодние праздники мы с семьей отдохнули, и, возможно, это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, эффект заканчивается, потому что темп работы слишком высок", – заверила Юлия Владимировна.

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Однако, пластический хирург Сергей Дербак убежден, что политик все же побывала под ножом хирурга.

"Глядя на лицо Юлии Владимировны, видно, что была сделана подтяжка лица, блефаропластика – пластика век и контурная пластика. На ее лице видно, что в недостаточные объемы скул был введен филер", – отметил пластический хирург.

Напомним, что за время политической карьеры Юлия Тимошенко пару раз меняла свой образ. Сайт "Сегодня" уже показывал ТОП-5 самых ярких перевоплощений Тимошенко. Например, она начинала в конце 90-х годов с обычной прически – распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет. Позже появилась ее знаменитая коса. А в последнее время были просто выпрямленные длинные волосы.

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