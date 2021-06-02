Яценюк: Быть рожденным в СССР и быть советским человеком – две большие разницы

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что сегодняшняя украинская власть по своей природе – необольшевики.

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Об этом он сказал в эфире программы "Говорит Жадан" на "Радио НВ".

"Много может быть вещей, которые объясняют, почему именно эти люди, которые пришли к власти в Украине, представляют идеологию, губительную идеологию, которая была на территории Украины довольно длительное время. Почему она "нео"? Потому что она сейчас упакована по-другому. В шутки, видео, интересные тексты. То есть, она сейчас упакована в такой модерновый популизм", – отметил Яценюк.

"Но воняет большевизмом. Возможно, это связано с тем, где кто родился, где как прожили жизнь. Мы же не выбираем места рождения. Более того, и вы (ведущий программы Сергей Жадан – ред.), и я – мы с вами были рождены в СССР. Но быть рожденным в СССР и быть советским человеком – это две большие разницы", – добавил лидер "Народного фронта".

Он подчеркнул, что представители действующей власти по возрасту – молодые люди.

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"И у меня ощущение, что они попали в какую-то машину времени, которое они сами для себя обустроили, и в этой машине времени они живут в позавчерашнем дне, в позавчерашней Украине даже", – отметил Яценюк.

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Лидер "Народного фронта" предположил, что может быть причиной такого.

"Это проблема политической кессонной болезни. Для того, чтобы дойти до самых высоких перекладин власти – и это касается не только власти, но в первую очередь власти, – должен пройти определенный период, должен пройти не просто определенный период, а шаг за шагом с самого низа до самого верха, чтобы ты понял вообще, как это работает. Потому что если у тебя этого нет, ты взлетел наверх – и все, ты начинаешь жить в своем пузырьке в виртуальной реальности", – подытожил Яценюк.

Ранее Яценюк заявил, что за два года долг Украины вырос на три оборонных бюджета.

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Кроме того, лидер "Народного фронта" рассказал, что думает об повышении налогов. Подробности в сюжете "Сегодня":