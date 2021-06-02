Яценюк потролил Козака: врет в стиле Геббельса

Арсений Яценюк / Фото: Facebook

Последние заявления заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака в адрес лидера "Народного фронта", премьер-министра (2014-2016) Арсения Яценюка являются провокацией и ложью в стиле Геббельса.

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Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.

"Путинский вассал и друг Медведчука ФСБшник Козак заявил, что я в ряду с другими лицами плачу за какую-то продукцию России. Тупая провокация и ложь в стиле Геббельса, которым восторгается Путин", – заявил Яценюк.

Политик согласился, что платил за лучших юристов, которые выиграли суды у "Газпрома" на 5 млрд долларов и отказались от российского газа, который Украина не покупает более 2000 дней; за полеты регулярными рейсами к лидерам США и ЕС, чтобы ввести санкции против РФ.

Лидер "Народного фронта" отметил, что "подписывал бюджет Украины, чтобы платить украинским воинам, которые защищают Украину от России; покупать вооружения для украинских Вооруженных Сил; удерживать специалистов во власти, которые вводили эмбарго на российские товары и запрещали полеты в РФ; чтобы ввести санкции против РФ и наложить мораторий на выплату долга России в размере 3 млрд долларов, которые Путин дал Януковичу в качестве взятки за неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС".

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"Кремль тоже мне отплатил – через вынесение решения суда о моем заочном задержании и аресте якобы за убийство 30 российских солдат в Чечне и внесением меня в список всех возможных санкций. Об этом этот работник КГБ забыл напомнить", – отметил Яценюк.

"А еще он забыл напомнить о личном для Путина и Козака: заявление о преступлении Медведчука и решение ВР о санкциях против его пропагандистской машины – дело "Народного фронта", который я возглавляю", – резюмировал он.

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Напомним, российский суд оставил в силе решение о заочном аресте Яценюка – там считают, что украинский экс-премьер воевал против российской армии в Чечне в начале 1990-х годов.

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