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Яценюк прокомментировал позицию "Путина не надо унижать"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 июня, 22:11
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Экс-премьер напомнил, какие последствия для мира имеет многолетняя политика умиротворения России
Арсений Яценюк уверен, что Путин будет вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя
Арсений Яценюк уверен, что Путин будет вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк уверен, что цели России уходят далеко за пределы Украины – это Польша, страны Балтии, Молдова, Грузия, Восточная Европа и вообще подрыв НАТО и ЕС. Поэтому победа Украины означает победу всего свободного мира.

Об этом Арсений Яценюк рассказал в эфире польского телеканала Polsat.

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Отвечая на вопрос о позиции некоторых западных лидеров, что "Путина не нужно унижать", Арсений Яценюк сказал, что не поддерживает позицию, которую выразил президент Франции Макрон.

"Это неправильная позиция по отношению к Украине и украинцам. Это неправильная позиция, в том числе и по отношению к народу Франции. Французское сопротивление никогда бы не приняло, если бы говорили: "давайте не унижать нацистскую Германию и Гитлера, совершившего преступления против человечности", – уверен Яценюк.

Он напомнил, что за все прошлые годы политика умиротворения РФ привела к российскому нападению на Грузию, на Украину, к российским преступлениям в Сирии, к вмешательству РФ в американские выборы, убийствам на территории Британии и Германии, российским шпионам на территории Польши и всего ЕС.

"Поэтому я призываю мировых лидеров понять: нельзя вести переговоры с убийцей, который приложил тебе пистолет к голове. Переговоры можно вести только с готовыми к этому", – подчеркнул он.

Глава КБФ уверен, что Путин и его режим "будут вести переговоры только тогда, когда Украина победит на поле боя".

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"И когда западный мир четко заявит: мы не будем идти ни на какое следующее умиротворение, мы сделали выводы из Второй мировой войны, военные преступники должны понести наказание, а Россия должна освободить украинскую территорию, мы стоим на принципах свободы, суверенности, независимости каждого государства, и мы будем защищать эти принципы", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на его заявление по поводу "неунижения России".

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