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ЮНИСЕФ в Украине готовит "холодную цепь" для вакцины от Pfizer: проект на середине

26 декабря, 11:48

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Планируется мощная информационная работа, добавила Лотта Сильвандер

ЮНИСЕФ в Украине готовит решения для "холодной цепи", чтобы в страну могли завезти вакцину Pfizer. Сейчас проект готов наполовину.

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Об этом заявила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер в интервью "Украинской правде".

"Вакцину от Pfizer нужно хранить в абсолютном холоде. Речь идет о температуре значительно ниже, чем в домашней морозилке. На заводе вакцину нужно перенести в грузовик, затем в самолет, выгрузить в Украине, поместить в специальное хранилище. "Холодную цепь" нельзя прерывать. Из-за за неправильной температуры вакцина сразу станет непригодной", – сказала Сильвандер.

По ее словам, задача ЮНИСЕФ – подготовить решение для "холодной цепи".

"Сейчас мы на середине проекта: планируем, нанимаем людей, обсуждаем с министром здравоохранения. Скоро начнем тренировать медперсонал. Возможно, появятся специальные СOVAX-центры", – подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Сильвандер добавила, что ЮНИСЕФ планирует мощную информационную работу.

"В Украине мы имеем дело с населением, которые с подозрением относится к прививкам", – сказала Сильвандер.

Напомним, вакцина от Pfizer требует особых, экстремальных условий хранения – при -70 градусах. После разморозки препарат нужно употребить в течение пяти дней, иначе он станет непригодным для использования.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Минздрава Максим Степанов должен обеспечить Украину вакциной от коронавируса в январе-феврале 2021 года.

Напомним, Киев ведет активные переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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