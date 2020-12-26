ЮНИСЕФ в Украине готовит "холодную цепь" для вакцины от Pfizer: проект на середине

ЮНИСЕФ в Украине готовит решения для "холодной цепи", чтобы в страну могли завезти вакцину Pfizer. Сейчас проект готов наполовину.
Об этом заявила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер в интервью "Украинской правде".
"Вакцину от Pfizer нужно хранить в абсолютном холоде. Речь идет о температуре значительно ниже, чем в домашней морозилке. На заводе вакцину нужно перенести в грузовик, затем в самолет, выгрузить в Украине, поместить в специальное хранилище. "Холодную цепь" нельзя прерывать. Из-за за неправильной температуры вакцина сразу станет непригодной", – сказала Сильвандер.
По ее словам, задача ЮНИСЕФ – подготовить решение для "холодной цепи".
"Сейчас мы на середине проекта: планируем, нанимаем людей, обсуждаем с министром здравоохранения. Скоро начнем тренировать медперсонал. Возможно, появятся специальные СOVAX-центры", – подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.
Сильвандер добавила, что ЮНИСЕФ планирует мощную информационную работу.
"В Украине мы имеем дело с населением, которые с подозрением относится к прививкам", – сказала Сильвандер.
Напомним, вакцина от Pfizer требует особых, экстремальных условий хранения – при -70 градусах. После разморозки препарат нужно употребить в течение пяти дней, иначе он станет непригодным для использования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Минздрава Максим Степанов должен обеспечить Украину вакциной от коронавируса в январе-феврале 2021 года.
Напомним, Киев ведет активные переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.
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