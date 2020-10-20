"Юридический трэш": сбежавший Верланов прокомментировал подозрение ОГПУ

Покинувший Украину бывший глава Налоговой службы Сергей Верланов, которому собирались вручить подозрение о недополучении бюджетом более 2 млрд грн, считает, что дело против него необоснованное и политически мотивированное.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Верланов также обвинил Офис генпрокурора в выполнении политического заказа.

"К сожалению, в Офисе генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "АрселорМиттал". Узнал об этом, как всегда, из новостей", – утверждает экс-глава налоговой.

Верланов пообещал в скором времени предоставить доказательства своей невиновности.

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"Обвинения в отношении меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что я скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", – написал он.

В комментариях под постом Верланова его поддержала бывший министр финансов Оксана Маркарова, которая считает, что экс-глава налоговой пострадал из-за того, что пытался бороться с "коррупционными правилами".

"Каждый раз, когда мы меняли процессы и старые несправедливые/коррупционные правила, опытные коллеги нам рекомендовали не слишком усердствовать и не брать на себя ответственность, потому что потом "за вами придут люди в погонах". Единственный вывод из этого надо сделать, что реформировать надо было/и будет еще больше", – написала экс-министр.

Маркарова также выразила уверенность, что Верланову удастся доказать свою невиновность.

Напомним, экс-главе налоговой Сергею Верланову хотели вручить подозрение еще 13 октября и вызвали на допрос, но он не явился в прокуратуру. А вечером стало известно, что он покинул Украину и его местонахождение сейчас неизвестно.

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