Южный циклон продолжает бушевать: Украину накроют град и шквалы

Уже со следующей недели Украину накроет жара больше 30 градусов

Южный циклон, который господствует в Украине в четверг, продолжит заливать дождями нашу страну и в пятницу.

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Об этом на своей странице Facebook пишет синоптик Наталия Диденко.

Южный циклон против "Зои"

Во время дождей будут греметь грозы, возможны краткие сильные ливны, шквалы и град.

А вот на западе и севере непогоду будет сдерживать антициклон Zoe. Поэтому там будет без существенных осадков. Непогода может зацепить юго-запад и часть Киевской области.

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Температура воздуха 18 июня будет высокой: в течение дня +24+29 градусов, на юге и востоке местами +20 +24 градуса. В Киеве в пятницу будет жарко, до +28 градусов.

Настоящее лето приходит

Жара, которая сейчас царит во многих странах Западной и Центральной Европы, с понедельника начнет перемещаться в восточном направлении. Поэтому в Украине следующая неделя обещает быть жаркой – до +30 и больше.

Зеленая неделя будет в Украине еще с умеренной жарой, с периодическими дождями на юге, западе и в центральной части.

А пока противостояние циклона и антициклона крутит головы, еще и завтра ожидается активизация магнитного поля.

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Напомним, во время матча Украина – Северная Македония обещают грозу. Накануне матча большие опасения возникли из-за погоды в столице Румынии.

Как непогода испытывает украинцев, смотрите в сюжете: