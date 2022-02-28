"За нашу "Мрію" мы готовы уничтожить все ваши надежды": полк "Азов" сбил российский самолет

Российские военные продолжают нести потери

Сбитый российский самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Над небом Мариуполя полк "Азов" подбил российский самолет.

Об этом сообщили в Telegram.

Реклама

"Враг чуть ли не ежедневно совершает налеты авиации с целью обстрела местного населения и инфраструктуры. От огня с неба уже пострадали и жители Мариуполя, и окрестных сел. Но сегодня защитники города дали достойный отпор оккупанту", – говорится в сообщении.

Во время одного из заходов вражеского самолета по нему отработали 2 расчета ПЗРК полка "Азов". Ракета попала в хвостовую часть самолета (вероятно СУ-25).

"Небо не ваше, русские! Бойтесь, потому что за нашу "Мрію" мы готовы уничтожить все ваши надежды!" – говорится в сообщении.

Реклама

Информацию также подтвердил и мэр Мариуполя.

"Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" – уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!" – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Разгромные потери

Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупанта по состоянию на 6 утра 28 февраля:

Реклама

Самолеты 29

Вертолеты 29

Танки 191

Боевые бронированные машины 816

Пушки 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобильная техника 291

Цистерны 60

БПЛА ОТР 3

Корабли/катера 2

Средства ПВО 5

Личный состав ориентировочно 5300

В Минобороны отмечают, что данные могут уточняться, поскольку сбор такой информации сложный – бои бывают очень затяжными, а цифры можно подсчитать только после окончания. Плюс, если бой начался в один день, а продолжился в другой, определить статистику сложно.

Также напомним, этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.