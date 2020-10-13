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За сутки больше 100 умерших от коронавируса: онлайн-брифинг Минздрава

13 октября, 09:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки снова несколько тысяч новых зараженных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине. Он расскажет, сколько новых больных за сутки.

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Как стало известно, по состоянию на утро 13 октября в Украине подтвердили 5133 новых случая заражения коронавирусом (270 587 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 107 украинцев (5122 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 2152 человека (116 562 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Отметим, что с 12 октября в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

А тем временем ученые КПИ прогнозируют новые коронавирусные "рекорды" в Украине уже в этом месяце. Причем число новых больных за сутки существенно может возрасти.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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