Заболела голова и потеряла сознание: второклассница умерла в школе от инсульта

Когда 7-летней Эльмире во время школьной перемены стало плохо, никому и в голову не пришло, что речь идет об инсульте. Полтора часа медики реанимировали второклассницу, но бесполезно, говорится в сюжете "Сегодня".

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Самое страшное, что это – не единичный случай, инсульт может произойти у любого и в любой момент. Что нужно знать, чтобы повысить шансы на спасение, разбирались журналисты.

Утром отец привез Эльмиру в школу в Браилове, Винницкой области. Дочь чувствовала себя хорошо, на здоровье не жаловалась. Но через несколько часов у 7-летней девочки оторвался тромб.

"Учительница позвонила и говорит – вашей дочери плохо. Я приехал в школу. Она в классе на парте и скорая. Откачивали, я им помогал. Но они не смогли спасти", – рассказывает отец Эльмиры Сергей Кубчишин.

Эльмире стало плохо на перемене между уроками. Директор школы говорит: девочка пожаловалась одноклассникам на сильную головную боль, а затем потеряла сознание. Пока школьная медсестра делала непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, учителя вызвали скорую. Но бесполезно. Сердце Эльмиры не смогли запустить даже дефибриллятором. Вскрытие показало: у Эльмиры оторвался тромб, он и вызвал инсульт.

"Она только вышла из класса, учительница, и обратно вернулась – прошла несколько метров. Девочка, которая была рядом, сказала, что Эльмире плохо, голова болит. Она подбежала к ней, и она ее просто схватила на руки. Это был вопрос одной минуты. Мы спасали, как могли", – говорит директор Браиловской школы Елена Ивасенко.

В местной больнице сегодня все настроены против прессы – медики категорически отказались рассказывать, как спасали девочку.

"Наши врачи там были неофициально. Это не был официальный вызов. Это не был вызов по экстренной медицинской помощи. Нам просто позвонили по телефону, и мы чисто с человеческой стороны побежали. Поэтому мы там были. Но официально мы нигде там не проходим", – утверждают в больнице.

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Семейная врач уверяет: руководство запретило ей рассказывать, были ли у Эльмиры хотя бы какие-то патологии. Поведением врачей удивлены в областном управлении здравоохранения. Говорят: сердечно-сосудистые болезни у детей обнаруживают часто. Иногда спасают от внезапных инсультов. Поэтому родителям советуют не медлить и каждые полгода проводить профилактический осмотр. И обращать внимание даже на мельчайшие жалобы детей.

"Если дети жалуются на определенные изменения, возможно зрения, иногда дети начинают жаловаться, или какие-то нарушения слуха, или головная боль, головокружение – надо на это обращать внимание. Иногда дети поступают уже в критическом состоянии, и мы удивляемся – ребенок, а у него инсульт. Так вот чаще всего это происходит на фоне врожденной патологии сосудов", – предупреждает и.о. заместителя директора Винницкого областного департамента здравоохранения и реабилитации Татьяна Бондаренко.

Напомним, с начала пандемии в Украине от подтвержденной коронавирусной инфекции умерло шесть детей в возрасте до 17 лет. У большинства умерших детей был слабый иммунитет из-за сопутствующих заболеваний.

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