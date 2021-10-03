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Загадочная смерть двух украинских моряков в Бангладеш: что известно

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
3 октября, 15:48
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Умершие моряки – это 60-летний инженер судна Геннадий Яценко и 31-летний слесарь на корабле Константин Ермак
В Бангладеш погибли двое украинских моряков
В Бангладеш погибли двое украинских моряков / Фото: Коллаж: Сегодня

На борту сухогруза AP ASTAREA, который находится в порту Читтагонгзи, погибли двое украинских моряков.

Об этом пишет Deniz Haber.

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"Двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", – сообщает издание.

Ни у двоих погибших моряков, ни у остальных членов экипажа не было симптомов COVID-19. Врачи подозревают, что у Геннадия Яценко мог случиться сердечный приступ. Но пока точная причина смерти неизвестна.

Расследование инцидента продолжается. В украинском МИД смерть моряков пока не комментировали.

У берегов Нидерландов задержали украинских моряков

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У берегов Нидерландов 24 сентября задержали парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании. Судном управляли двое украинских капитанов.

Судно задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Оно направлялось в Великобританию. Именно туда в последнее время пытаются попасть большинство мигрантов. Украинских капитанов задержали по подозрению в контрабанде людей.

По данным пограничной полиции Нидерландов, у берегов страны уже задержали несколько парусных судов контрабандистов с людьми.

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Ранее мы сообщали, что:

  • судно Thorn1 с украинскими моряками застряло в Аденском заливе. Экипаж в почти 40-градусную жару оказался без кондиционеров, холодильника и продуктов. Один мужчина погиб.
  • в районе Шри-Ланки загорелось судно MSС MESSINA, на борту которого были одесские моряки. Один мужчина сгорел заживо.
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