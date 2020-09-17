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Заморозки и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на 18 сентября

17 сентября, 15:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Повезет только жителям южных областей

В Украине 18 сентября ожидается сильный северо-западный и северный ветер. Местами даже штормовые порывы.

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Об этом рассказала синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу, 19 сентября, в большинстве областей Украины возможны заморозки до минус трех градусов.

Южная часть страны их избежит, потому что холодный воздух еще не успеет туда добраться.

Кроме того, в Сумской и Харьковской областях вероятны дожди.

"Фронт, который сегодня организовывает дожди, связан с циклоном Timona, и уже завтра он оставит нашу территорию – будет снова сухо. Только в Сумской и Харьковской вероятные локальные незначительные дожди", – написала Диденко.

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Однако прорыв холода существенно снизит температуру воздуха – завтра столбики термометров упадут до 12-17 градусов тепла. На юге страны будет теплее – 15-20 градусов с отметкой плюс.

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"В Киеве завтра погода – на любителя. Хотя и без осадков, максимум районные влажные остатки фронта, однако с сильным северо-западным ветром и резким похолоданием", – отметила синоптик.

Кроме того, в столице ожидается около 14 градусов тепла. А в ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.

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Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью.

Также напомним, в Украину идут "арктические" заморозки.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

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