Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Запад должен предоставить Украине наступательное оружие и ввести вторичные санкции против РФ – Яценюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 19:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
От готовности и решительности Запада зависит дальнейшее сдерживание российской агрессии, заявил экс-премьер
Украинской армии необходимо как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил Арсений Яценюк
Украинской армии необходимо как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк призывает США и весь западный мир ускорить процесс помощи Украине, сдерживающей российскую агрессию. Политик подчеркнул, что крайне необходимо предоставить украинской армии как оборонительное, так и наступательное оружие, а также ввести вторичные санкции против РФ.

Об этом Арсений Яценюк заявил в эфире канала PBS.

Реклама

"Сильное и мужественное украинское войско сдержало варварскую российскую армию. Сколько это будет продолжаться? Все зависит от того, готов ли западный мир предоставлять как оборонное, так и наступательное оружие. И готовы ли западные союзники усиливать санкции против РФ каждый день", – пояснил Яценюк.

Он напомнил, что несколько дней назад комиссия палаты представителей по разведке направила письмо президенту США со списком оборонного и наступательного оружия, необходимого для украинской армии.

"Убежден, что после того, как Сенат принял закон о ленд-лизе, Украина получит все, что необходимо нашей армии для победы в этой войне. США делает все необходимое, но мое обращение к США и всему западному миру – делайте больше, ускорьте этот процесс", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы США и западные партнеры Украины ввели вторичные санкции против РФ. По словам Яценюка, Россия пытается обойти санкции, в том числе через Китай. Поэтому, считает он, свободный мир должен оказывать давление на Китай, а также на Индию и другие страны, чтобы они не поддерживали российскую агрессию.

"Вновь подчеркну: единство западного мира и очень сильная поддержка США – это одни из важных составляющих устойчивости украинской армии и украинского народа", – добавил Арсений Яценюк.

Реклама

Новые санкции

Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси. Один из документов прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне войны между Россией и Украиной.

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него входит эмбарго на закупки угля и запрет российским кораблям заходить в европейские порты, эти ограничения вступят в силу в начале лета.

Кроме запрета на импорт угля и ограничений для кораблей, пятый пакет санкций включает в себя замораживание активов "четырех ключевых российских банков", в том числе Сбербанка и Альфа-Банка.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 10 апреля
1
Личный состав 19300
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артиллерия 342
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1384
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Анастасия и Антон - медики из Харькова. Они решили не выезжать из родного города, а присоединились к волонтерскому центру и сейчас активно помогают землякам. А еще они сыграли первую свадьбу в харьковском метро. Одна из станций стала “загсом”, а друзья и укрывшиеся здесь люди - свидетелями. Жизнь должна продолжаться вопреки врагу и войне!
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.92

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять